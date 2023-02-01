Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da dine saygısızlığa dair içerikler sebebiyle Wikipedia'ya erişim yavaşlatıldı
[Fotograf: Reuters]
Pakistan Telekomünikasyon Otoritesi (PTA), dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimi 48 saatliğine yavaşlattı.
PTA’dan yapılan açıklamada, Wikipedia’dan söz konusu içeriklerin kaldırılmasının talep edildiği ancak platformun buna olumlu cevap vermediği aktarıldı.
Açıklamada, dine saygısızlıkla ilgili içeriklerin kaldırılmadığı gerekçesiyle Wikipedia’ya erişimin 48 saatliğine yavaşlatıldığı duyuruldu.
PTA, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri kaldırmadığı taktirde platformun Pakistan’da uzun süreli yasaklanacağını açıkladı.
Etiketler: Pakistan
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