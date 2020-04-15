Sağlık Bakanlığı'nın salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, son 24 saatte ölü sayısı 11 artarak 107'ye, vaka sayısı da 272 artarak 5 bin 988'e yükseldi.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 1446 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap, 2 bin 945 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.