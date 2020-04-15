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Pakistan'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, son 24 saatte ölü sayısı 11 artarak 107'ye, vaka sayısı da 272 artarak 5 bin 988'e yükseldi.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 1446 kişi sağlığına kavuştu.
Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap, 2 bin 945 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.
Etiketler: Pakistan koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:13
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