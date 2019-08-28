Fawad Chaudry, ülkenin hava sahasıyla ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

Chaudry, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın meclisten gelen “Hindistan’dan Afganistan’a ticaret için kullanılan kara yollarının tamamen kullanıma kapatılması” önerisini de değerlendirdiğini açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasında hava sahası ihlalleri nedeniyle şubat ayında patlak veren kriz devam ediyor. Pakistan, Hindistan’dan gelen uçuşlar için hava sahasını şubatta kapattıktan sonra mart ayında kısmen açmıştı.

Temmuz ayında ise Pakistan hava sahası, Hindistan’dan gelen tüm ticari uçuşlara yeniden açılmıştı.

Öte yandan, Cammu Keşmir'deki karışıklıklar nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim had safhada.

Kaynak: İHA