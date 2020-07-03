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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kureyşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün öğleden sonra ateşinin yükselmeye başladığını ve kendisini hemen evinde izole ettiğini ifade etti.
Açıklamasında, "Yapılan COVID-19 testim pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun ki şu an güçlü ve enerjik hissediyorum" ifadelerine yer veren Kureyşi, takipçilerinden dua isterken çalışmalarına evden devam edeceğini duyurdu.
Pakistan'da daha önce de Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Narkotikle Mücadele Bakanlığı ile Eyaletlerden ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yürüten Şehriyar Afridi'nin COVID-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Etiketler: Pakistan Dışişleri Bakanı kureyşi koronavirüs test pozitifSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 16:38
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