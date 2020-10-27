Pakistan basınındaki haberlere göre Başbakan İmran Han, Pakistan-Afganistan Ticaret ve Yatırım Forumu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Afganistan'da barış ve istikrar konusundaki rolünü devam ettirme kararlılığını yineledi.

Han, Afganistan'da kim iktidarda olursa olsun Pakistan'ın ilişkilerini güçlendirmeye karar verdiğini ifade ederek, iki ülkenin geleceğinin birliğe, karşılıklı ticarete ve artırılan ekonomik ilişkilere bağlı olduğunu söyledi.

Afganistan ve Pakistan'ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'ndan faydalanabileceğini kaydeden Han, iki ülkenin ticaret ve iş merkezi haline gelebileceğini kaydetti.

Han, Hindistan'ın, Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan’ı istikrarsızlaştırmaya çalışacağı konusunda endişeli olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Keşmir meselesine de değinen Han, konunun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları gereğince çözülene kadar her bölgesel ve uluslararası forumlarda Pakistan tarafından gündeme getirileceğini ifade etti.

Pakistan'a övgü

Devam eden barış görüşmelerini ele almak için resmi ziyaret kapsamında 23 Ekim'de Pakistan'a gelen Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve beraberindeki heyeti de foruma katılanlar arasındaydı.

Rahmani, burada yaptığı açıklamada, Afganistan barış sürecindeki katkıları için Pakistan’a övgüde bulundu.

Afganistan'dan Pakistan'a 4 haftada 3 üst düzey ziyaret

Rahmani'nin Pakistan'a gelmesiyle son 4 haftada Afganistan'dan Pakistan'a 3'üncü üst düzey ziyaret gerçekleşti. Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da 28 Eylül’de Pakistan’ı ziyaret etmişti. Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar da devam eden Afganistan barış görüşmelerini ele almak için 19-21 Ekim'de resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.