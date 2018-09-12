Özbekistan'ın ilk ücretli otoban projesi Türk şirketine emanet

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Komite Başkan 1.Yardımcısı Laziz Kudrarov, Cengiz-Kolin-Kalyon Türk şirketleri konsorsiyumu yetkilileriyle bir araya gelerek ülkede inşa edilecek ilk ücretli otoban projesinin detaylarını görüştü.

Açıklamaya göre, Özbekistan'ın ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının yetkililerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Türk tarafı projeyle ilgili önerilerini sunarken, Özbek yetkililer de projeye ilişkin görüşlerini aktardı. Görüşmede, söz konusu otobanın geçeceği güzergah, otoban inşaatının tarım arazileri, yayla ve çevreye etkisinin en aza indirilmesi konuları da gözden geçirildi.

Ülkedeki ilk ücretli otoban olması planlanan Taşkent-Semerkant güzergahının inşaatına ilişkin mutabakatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayında Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında sağlandığı hatırlatılırken, buna göre söz konusu otobanın 2019-2020 yıllarında hayata geçirilmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

Projeye göre, halen 3,5-4 saatte kat edilen Taşkent-Semerkant güzergahı, söz konusu projenin hayata geçirilmesinin ardından 2 saatte inecek.

Kaynak: AA