Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan'dan gelen ekipler Hatay’da 9 kişiyi enkaz altından kurtardı
[Fotograf: AA]
Özbekistan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan 9 kişiyi kurtardı.
Özbekistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı kurtarma ekiplerinin, Hatay’ın Ovakent ve Cumapazarı kasabalarındaki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 9 kişiyi kurtardığı, 12 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı aktarıldı.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 100 Özbek kurtarma görevlisi görev alıyor.
Etiketler: Deprem
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