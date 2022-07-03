Özbekistan'daki Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde sular duruluyor. Olağanüstü hal ilan edilen bölgenin başkenti Nukus'ta, hayat normale dönüyor.

Yasal statüsünün değişmesi gündeme gelen ve protestolara sahne olan kentin sokakları sakin. Ancak, güvenlik tedbirleri sürüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, olaylar sonrası Nukus'a gitti. Anayasa değişiklik tasarısında Karakalpakistan Cumhuriyeti'nin yasal statüsüne ilişkin bölümün iptal edildiğini duyurdu.

Yetkililerle de bir araya gelen Mirziyoyev, daha sonra halkla görüştü ve taleplerini dinledi.

Karakalpakistan'daki olaylarda polis ve siviller arasında ölenler var

Mirziyoyev, olaylarda bazı grupların Nukus şehrindeki binalara zarar verdiğini, silahları elde etmek amacıyla Emniyet Müdürlüğü binasını ele geçirme girişiminde bulunduğunu, bu çetelerin emniyet görevlilerini rehin alarak onları acımazca dövdüğünü söyledi.

Bu olaylarda emniyet görevlileri ve siviller arasında ölenlerin olduğunu aktaran Mirziyoyev, bazı kötü niyetli güçlerin anayasa değişikliğini protesto etme bahanesiyle saldırı ve şiddet yolunu seçerek Özbekistan'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bölgede tansiyon yükseldi

Özbekistan'da Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsünün değiştirilmesi yönünde gündeme gelen teklifler bölgeyi karıştırmış, değişikliğe karşı çıkan gruplar protesto gösterileri düzenlemişti.



Tansiyonun giderek yükselmesi üzerine bölgede 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edilmişti. Çıkan olaylarda güvenlik görevlisi ve protestoculardan ölü ve yaralı olduğuna dair paylaşımlar yapıldı. Ancak detaylı bilgi verilmedi.