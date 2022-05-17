Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özbekistan'da metro yolcusu ölümden döndü
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir yolcu metro raylarına düştü. Yardımına diğer yolcular koştu. Yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te kapılar kapandıktan sonra metroya binmek için koşan yolcunun ayağı kaydı.
Yere düşen adam raylarda bekleyen vagonun önüne yuvarlandı. Durumu fark eden diğer yolcular adamın yardımına koştu.
Hareket etmemesi için vatmanı uyarıp yolcuyu güçlükle rayların arasından çıkardılar. Yolcunun sağlık durumu iyi.
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