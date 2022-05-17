Özbekistan'ın başkenti Taşkent’te kapılar kapandıktan sonra metroya binmek için koşan yolcunun ayağı kaydı.



Yere düşen adam raylarda bekleyen vagonun önüne yuvarlandı. Durumu fark eden diğer yolcular adamın yardımına koştu.



Hareket etmemesi için vatmanı uyarıp yolcuyu güçlükle rayların arasından çıkardılar. Yolcunun sağlık durumu iyi.