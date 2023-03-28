Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan’a 250 bin ton Rus petrolü sevk edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kazakistan üzerinden bu yıl Özbekistan’a 250 bin ton Rus petrolü sevkiyatı planlanıyor.
Kazakistan Ulusal Petrol Taşımacılığı Şirketi KazTransOil, ülke toprakları üzerinden Özbekistan’a Rus petrolünü taşımaya başladıklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, “KazTransOil, Kazakistan topraklarından geçen Omsk-Pavlodar-Çimkent-Şagır (petrol yükleme rafı) güzergahı üzerinden Özbekistan’a 25 bin ton Rus petrolünün sevkiyatına başladı.” ifadesi yer aldı.
Açıklamada, petrol sevkiyatının Kazakistan Enerji Bakanlığınca onaylanan petrol tedarik planına uygun olarak gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Bu yıl, KazTransOil’ın petrol boru hatları üzerinden Özbekistan’a Rus petrol geçişinin beklenen hacmi 250 bin ton civarında." değerlendirmesine yer verildi.
Etiketler: Özbekistan Rusya Kazakistan Petrol
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