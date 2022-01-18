İçlerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın da olduğu 5 Osmanlı padişahına ait portreler, İskoçya'da bir evin tavan arasında bulundu.

17. yüzyılda yapıldığı düşünülen tablolar, nesillerdir aynı aileye ait bir malikanede ortaya çıktı.

Yağlı boya portrelerin 5 Osmanlı padişahına ait olduğu belirlendi. O tabloları TRT Haber görüntüledi.

Tabloların kim ya da kimler tarafından yapıldığı belirtilmedi

Koleksiyonda, Kanuni Sultan Süleyman'ın yanı sıra Birinci Bayezid, Birinci Mehmet, İkinci Murat, İkinci Bayezid ve Timurlenk'in portreleri yer alıyor.

Koleksiyondaki tabloların kim veya kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Koleksiyonun tarihi, İtalyan Rönesans dönemi tarihçisi ve 16. yüzyılın biyografisini yazan Paolo Giovio'nun çalışmalarına dayandırılıyor.

Açık artırmaya çıkacak

İngiltere'deki Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkacak koleksiyona 50 ila 70 bin sterlin arasında fiyat biçiliyor.

Müzayede, 20 Ocak'ta yapılacak.