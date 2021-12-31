Osaka kentinde 17 Aralık'ta 25 kişinin yaşamını yitirdiği psikiyatri kliniğindeki yangının baş şüphelisi Tanimoto Morio (61) hayatını kaybetti.

Eyalet emniyet birimlerinin, cinayet ve kundaklama şüphelisi Tanimoto'nun ölümüne rağmen, olaya yönelik soruşturmayı sürdüreceği bildirildi.

Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 27 kişi arasında bulunan baş şüpheli Tanimoto'nun tedavisi, karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle sürüyordu.

Tanimoto'nun hayatını kaybetmesiyle, klinik yangını sonrası hastaneye kaldırılan ve hayat belirtileri devam eden sadece bir kişi kaldı.

Olay

Kitaşinçi bölgesinde yer alan Japan Railways Osaka İstasyonu yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki psikiyatri kliniğinde, 17 Aralık'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonrası klinikteki 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kamu yayıncısı NHK, yaşları 20 ile 60 arasında değişen 14'ü erkek ve 11'i kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Emniyet bulguları

Emniyet birimleri, Tanimoto'nun evindeki aramada, Temmuz 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto animasyon stüdyosunun kundaklanmasına ait gazete kupürü ele geçirmişti.

Baş şüpheli Tanimoto'nun, kliniği yakmayı tasarlarken 2 yıl önceki Kyoto kundaklamasını örnek almış olabileceği belirtilmişti.

Ulusal basında, metal işçisi olarak tanınan Tanimoto'nun, ailesiyle yaklaşık 30 yıldır görüşmediği ve 2011'de kendi oğlunu bıçaklamaktan hapse girdiği aktarılmıştı

Eyalet emniyetinin, yangına ilişkin önceki hafta kamuoyuna paylaştığı bulgulara göre Tanimoto, geçen ay sonu benzin istasyonundan kimliğini göstererek 10 litre benzin satın almıştı.

Saldırıdan bir gün önce ise Tanimoto, kliniğin acil çıkışını dışarıdan seloteyp ile kapatmaya teşebbüs etmişti.

Güvenlik kamera kayıtları, yangının, Tanimoto'nun tedavi bahanesiyle kliniğe varmasından 1-2 dakika sonra meydana geldiğini ortaya çıkarmıştı.

Kayıtlara göre, şüpheli, olay günü yerel saatle 10.15 sularında kliniğin bekleme odasının girişine bıraktığı sıvı dolu kağıt çantanın yanına çömelmişti.

Çantaya tekme atarak sıvının zemine dökülmesine yol açan baş şüphelinin daha sonra eğilerek klinik katını ateşe verdiği görülmüştü.