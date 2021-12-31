Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 3 BM Barış Gücü askeri yaralandı
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin batısı Mambere-Kadei bölgesinde mayın patlaması sonucu 3 Birleşmiş Milletler barış gücü askeri yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, barış gücü askerlerine ait araç, geçici askeri karakollarına gitmek üzere Berberati kasabasından ayrıldığı sırada mayınlı tuzağa düştü.
Uzaktan kumandalı mayının patlaması sonucu araçtaki 3 Tanzanyalı BM barış gücü askeri ağır yaralandı.
Şehir merkezindeki hastanede tedavi altına alınan yaralılar başkent Bangui’ye nakledildi.
Etiketler: Afrika Birleşmiş Milletler
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