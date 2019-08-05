İlginç olay Kanada’nın Britanya Kolombiyası eyaletinde yaşandı.

Köpeğiyle ormanlık alanda akşam yürüyüşüne çıkan 45 yaşındaki Dee Gallant, unutamayacağı bir tecrübe yaşadı.

Gallant, rutin yürüyüş güzergahında ilerlerken bir şeylerin ters gittiğini ve izlendiğini hissetti.

Tam o sırada pumayı farkeden ve bunun daha önce gördüğü canlılara benzemediğini belirten Gallant, “Sağa baktım, orada bir şey vardı. Farklı bir renge sahipti; bu bir ağaç olamazdı. Başta korkmadım ve ‘sadece bir puma’ dedim ancak neden hala bana bakıyor diye düşündüm” dedi.

Daha sonra, pumanın kendisine yaklaştığını farkeden Gallant, paniğe kapıldı ve bağırmaya başladı. Bunun üzerine puma, olduğu yerde donakaldı.

Hayvanın sese tepki verdiğini gören Gallant, telefonundaki en yüksek sesli müzik parçasını açarak kurtulmayı denedi ve başarılı oldu. Puma, çalılıkların arasından ilerleyerek gözden kayboldu.

Metal müzik grubu Metallica'ya ait, 1991 yılının hit parçası "Don't Tread On Me"yi açtığını söyleyen Gallant, "Bu parça muhtemelen telefonumdaki en gürültülü şeydi" dedi.

Her şeyin 5 dakika içerisinde olup bittiğini söyleyen şanslı kadın, şarkının sözlerinin pumaya vermek istediği mesajı da içerdiğini söyledi.

Kaynak: Newsweek