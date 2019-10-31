Orman yangınına aldırış etmeyen at, arkadaşlarının yardımına koştu31 Ekim 2019 Perşembe 12:12 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 13:25
ABD'nin California eyaletinde, bir atın orman yangınına aldırış etmeden alevlerin yanından geçerek kendinden küçük atların çıkmasına yardım etmesi kameralara yansıdı.
ABD'nin California eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.
Eyaletin kuzeyinde hafta sonu başlayan orman yangını geniş bir alana yayılırken, güneydeki Los Angeles kentinin Brentwood banliyösünde başlayan orman yangını nedeniyle çevrede yaşayan binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Simi Vadisi'ndeki orman yangınlarını canlı yayınla izleyicilerine aktaran ABD merkezli CBC Los Angeles kanalının kamerasına ise ilginç bir görüntü takıldı.
Bir atın orman yangınına aldırış etmeden alevlerin yanından geçerek, kendinden küçük atların çıkmasına yardım ettiği görüldü.
Kaynak: CBC Los Angeles