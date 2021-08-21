Suyu arıtmak için kullanılan sıvı oksijen Florida eyaletinde artan sayıdaki COVID-19 hastalarının hastanelerde iyileşmesine yardımcı olmak için yönlendiriliyor.

Florida'da artan vakalarla dolan tıbbi tesisler, nefes almada güçlük çeken COVID-19 hastalarını tedavi etmek için bazen sıvı oksijen kullanıyor, ancak aynı ürün, suyu içme ve diğer kullanımlar için temiz hale getirmeye yardımcı olmak için de kullanılıyor.

Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer "Hastanelerimiz, pandemi sırasında diğer herhangi bir noktada olduğu gibi bu noktada en fazla aşılanmamış, kritik durumdaki hastaya hizmet veriyor. Bu hastaların çoğunun sıvı oksijene ihtiyacı bulunuyor" dedi.

Bölgede COVID-19 hasta tedavilerindeki artışa bağlı sıvı oksijen sıkıntısının arıtılmış su kaynaklarını etkilediği belirtilerek halka daha az su kullanma çağrısı yapıldı.

Dyer "Öncelik hayat kurtarmak ve kritik hastaları tedavi etmek için kullanmak olduğu için sıvı oksijene olan talep son derece yüksek” dedi.

Suyun kısıtlı kullanılması uyarısı

Dyer, sakinlerin özellikle çimleri ve bitkileri sulamak ve araçları yıkamak için su kullanımını kısmaları gerektiğini söyledi. Kullanım azalmazsa, su kalitesinin düşebileceği konusunda uyardı.

Dyer, şehrin parklardaki su özelliklerini kapatarak, halka açık çimlerin ve diğer yeşilliklerin sulanmasını sınırlayarak üzerine düşeni yaptığını söyledi.