Toplam 199 sandalyeye sahip Ulusal Mecliste yapılan gizli oylamada Orban, 133 milletvekilinin oyunu aldı. Oylamada, 27 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, Demokratik Koalisyonu (DK) ve Jobbik oylamaya katılmadı.

Başbakan seçilen Fidesz Genel Başkanı Orban, oylama sonrası parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.

Orban, bugünkü oylama neticesinde 1998, 2010, 2014 ve 2018 sonrası beşinci kez başbakan seçilmiş oldu.

Fidesz-KDNP koalisyonu mecliste 3'te 2'lik çoğunluğa sahip

Ülkede 3 Nisan'da düzenlenen seçimde iktidardaki Fidesz ve KDNP ittifakı oyların yüzde 54'ünü, DK, Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 34'ünü, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazanmıştı.

Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı Mi Hazank ise 6 milletvekili ile temsil edilirken bir Alman azınlık temsilcisi de milletvekili olarak görev yapacak. Fidesz-KDNP, mecliste 3'te 2'lik çoğunluğu sahip.