Haber Giriş: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:52Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Ölüm kampında Nazi selamı veren turist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AP]
Polonya'da Auschwitz-Birkenau ölüm kampı alanında Nazi selamı verdiği için Hollandalı bir turist gözaltına alındı.
29 yaşındaki kadın, Nazi selamını Arbeit Macht Frei kapısının önünde yaptı.
İsmi açıklanmayan kadın daha sonra Nazi propagandası yapmakla suçlandı.
Polonya'nın PAP haber ajansının bildirdiğine göre, kadın eylemin kötü bir şaka olduğunu söyledi.
O sırada kocası tarafından çekilen bir fotoğraf için poz veriyordu.
Nazi Almanyası, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Polonya'yı işgal ettikten sonra, güney Polonya kasabası Oswiecim'de bir ölüm kampı kurdu.
4,5 yıldan biraz fazla bir süre içinde, Nazi Almanyası Auschwitz'de sistematik olarak en az 1,1 milyon insanı öldürdü.
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