29 yaşındaki kadın, Nazi selamını Arbeit Macht Frei kapısının önünde yaptı.

İsmi açıklanmayan kadın daha sonra Nazi propagandası yapmakla suçlandı.

Polonya'nın PAP haber ajansının bildirdiğine göre, kadın eylemin kötü bir şaka olduğunu söyledi.

O sırada kocası tarafından çekilen bir fotoğraf için poz veriyordu.

Nazi Almanyası, 1939'da İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Polonya'yı işgal ettikten sonra, güney Polonya kasabası Oswiecim'de bir ölüm kampı kurdu.

4,5 yıldan biraz fazla bir süre içinde, Nazi Almanyası Auschwitz'de sistematik olarak en az 1,1 milyon insanı öldürdü.