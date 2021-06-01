Karnından poşet çıkan balinalar, burnuna pipet sıkışmış su kaplumbağaları...

İnsanlık doğayı kirletirken gezegen her geçen gün biraz daha yara alıyor.

Atıklar ekosistemi tehdit ediyor

Kıyılardan denizlere bırakılan atıklar, rüzgar ve akıntılarla dünyanın her köşesine dağılıyor. Okyanusların derinliklerinde birikerek ekosistemi tehdit ediyor. Okyanus canlılarının keşfi için yola çıkan bilim insanları, binlerce metre derinlikte plastik atıklarla karşılaştı.

Filipinler Üniversitesi Deniz Bilimi Enstitüsü'nde görevli Mikrobiyal Oşinograf Deo Florence Onda ve Amerikalı denizaltı teknolojik araştırma görevlisi Victor Vescovo, dünyanın en derin üçüncü noktası olan Filipin Çukuru'na indi.

11 bin metre derinlikteki Filipin Çukuru plastik atıklarla kaplı

İki bilim insanı 12 saat süren yolculuklarında, yaklaşık 11 bin metre derinlikte inceleme yaptı.

Veri toplarken, derinde yaşayan bir tür deniz anası gördüklerini sandılar ancak tabanı kaplayan plastik atıklardı.

İnsan sağlığının yanı sıra yüzlerce tür canlının da tehdit altında olduğuna işaret eden bilim insanları, ekosistemi korumak için bilinçli olma çağrısı yaptı.