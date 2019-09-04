Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde bulunan Bachilleres 01 El Sabinal okulunda öğretmenin öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için ilginç bir yönteme başvurduğu iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde sıralardaki öğrencilerin kafalarında karton kutular olduğu görülüyor.

Okul direktörü Luis Juarez Texis, görüntülerin yayılmasından sonra yaptığı açıklamada, o esnada sınav yapılmadığını, psikomotor gelişimi artırma amacı taşıyan eğlenceli bir etkinlik yapıldığını iddia etti.

Öğrenci velileri ise yaşananların küçük düşürücü olduğunu ve insan hakları ihlaline girdiğini söyleyerek okul yönetimine dava açtı.

Kaynak: El Universal