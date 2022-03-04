1941’de Odessa Nazi kuşatmasındayken Opera binasının önü yine kum torbaları ve beton bariyerlerle adeta bir kale gibi korunuyordu. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırının ardından stratejik Odessa kenti, aynı taktikle yine savunmaya geçti.

Kuzeyde Kiev, Kuzeydoğuda Harkiv, Doğuda Donbas, Güneyde Herson ve Odessa… Ukrayna toprakları bir hilal gibi çevrelenmiş durumda.

Odessa kuşatılırsa Ukrayna'nın Karadeniz ile bağlantısı kesiliyor

Mariupol ve Kırım Rus kuşatması altında. Rus askeri, Odessa’yı da kuşatırsa Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısı kesilmiş olacak. Kırım’dan yola çıkan askeri gemiler de Odessa’nın kıyılarında görülmüştü.

Olası bir kuşatma anında opera binası limana en yakın noktada bulunuyor. Opera binası, önemli caddelerle çevrili. Bu nedenle, binlerce gönüllü kum torbası hazırlayarak şehrin en işlek caddelerini 2. Dünya Savaşı’nı aratmayacak şekilde donattı.

Turizm kenti olan Odessa’da şu anda hiçbir noktasında sivil bulunmuyor. Kente girmek isteyen siviller de ciddi güvenlik soruşturmasından geçiriliyor.

Rusya’nın hedeflerinden bir tanesi de Odessa

Odessa, aynı zamanda Avrupa’ya direkt giden yolların geçtiği noktada konumlanıyor. İlçelerine zaman zaman saldırılar yapıldığı gibi ara sokaklarında da çatışmalar yapılıyor. O yüzden ciddi bir güvenlik önlemi var.

Olası bir çıkarmaya karşılık Odessa halkı da güvenlik güçleri de direnişe geçmiş durumda.

Odessa, Ukrayna’nın kalbi

Şehrin denize yakın tüm giriş çıkışlar kapatıldı. Mevziler yapıldı. Asker kontrolündeki çoğu bölgelerde akşam saatlerinde çatışmalar yaşanıyor.

Yaklaşık 5 gündür siren seslerinin susmadığı Odessa'da olası bir kuşatma durumunda lokasyonların belli olmaması amacıyla bütün tabelalar kapatıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgaline uğrayan Odessa, Almanlar tarafından Rumenlere hediye edilmiş, 1941-1944 arasında Rumen işgali altına kalmıştı.

Lvivliler tarihi heykellerini korumaya alıyor

Lviv'de ise, şehir merkezinde yer alan Meryemana Kilisesi'nin çevresindeki heykeller, zarar görme ihtimaline karşılık süngerle çevrilerek korumaya alındı.