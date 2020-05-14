Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Nükleer santraldeki kontrollü yıkım kamerada
Almanya'nın güneyindeki, atıl vaziyette bulunan Philippsburg 2 Nükleer Santrali'nin soğutma kuleleri kontrollü şekilde yıkıldı.
Koronavirüs salgını sebebiyle, kalabalık oluşmaması adına yıkımın zamanlamasına dair bilgi verilmemişti.
Alman hükümeti, daha önce ülkedeki 17 nükleer reaktörün kapatılacağını duyurmuştu.
[Fotoğraf: Reuters]
Söz konusu karar, Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde 2011 yılındaki deprem sonrası oluşan radyoaktif sızıntı sebebiyle alınmıştı.
Etiketler: Philippsburg 2 Nükleer Santrali nükleer santralSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 14:48
Son Haberler
- 15:17
- 15:17
- 15:12
- 15:03
- 15:10
Sıradaki Haber
ABD'de yemek servislerini robotlar yapıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz