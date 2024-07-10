Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2024 18:30

Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 desteği

Norveç, hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesi için Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edeceğini duyurdu.

Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 desteği
[Fotograf: AA]

Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 hibe edecek.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, duyuruyu Başbakan Jonas Gahr Store yaptı.

Store, Ukrayna'nın hava saldırılarına karşı kendini savunabilmesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede hayati önem taşıdığını belirterek, Ukrayna'ya 6 F-16 savaş uçağı hibe etme kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya'nın hava saldırılarının, Ukrayna halkında büyük acılara ve maddi hasara yol açtığını ifade eden Store, hibe edecekleri F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya kendini savunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir"

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ise Ukrayna'yı destekleye devam etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna'nın mücadelesi, bizim de mücadelemizdir. Bu, sadece Ukrayna'nın özgürlüğünü korumak için değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi, demokrasiyi ve uluslararası hukuka saygıyı korumak için de verilen bir savaştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Ukraynalı savaş pilotlarının eğitime destek vermeye devam edileceği aktarıldı.

ETİKETLER
Norveç Ukrayna F-16
Sıradaki Haber
Gazze'de UNRWA tesislerine 453 saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Gazze'ye insani yardımların girişi 65 gündür engelleniyor
18:56
Pentagon Ukrayna'nın bu yaz F-16'ları uçuracağını duyurdu
18:47
BIST 100 günü düşüşle tamamladı
18:46
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19:03
İsrail Şucaiyye'den çekildi: Geride enkaz kaldı
18:48
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı
FOTO FOKUS
FETÖ'cüler hain darbe girişimine nasıl hazırlandı?
FETÖ'cüler hain darbe girişimine nasıl hazırlandı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ