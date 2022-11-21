Yoğun parlaklığa sahip meteor, Norveç'in güneyinde yaşayanların çoğu tarafından görülebildi.

Atmosferde yanan meteorun neden olduğu ateş topu, endişelenen Norveçlilerin polisi aramasına neden oldu.

Norveç Meteoroloji Enstitüsü, meteorun Northern Taurids adı verilen yıllık bir meteor yağmuruna ait olduğunu söylüyor.

Dünya atmosferine giren uzay kayasına meteor ismi veriliyor. Yere ulaşma yolculuğunda hayatta kalan parçalara ise meteorit deniliyor.