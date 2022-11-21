Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:15Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Norveç'te meteor gece gökyüzünü aydınlattı
Alışılmadık derecede parlak bir meteor, cumartesi gecesi Norveç üzerinde gökyüzünü aydınlattı.
Yoğun parlaklığa sahip meteor, Norveç'in güneyinde yaşayanların çoğu tarafından görülebildi.
Atmosferde yanan meteorun neden olduğu ateş topu, endişelenen Norveçlilerin polisi aramasına neden oldu.
Norveç Meteoroloji Enstitüsü, meteorun Northern Taurids adı verilen yıllık bir meteor yağmuruna ait olduğunu söylüyor.
Dünya atmosferine giren uzay kayasına meteor ismi veriliyor. Yere ulaşma yolculuğunda hayatta kalan parçalara ise meteorit deniliyor.
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