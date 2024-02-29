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Dünya
AA 29.02.2024 22:53

Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland​​​​​​​, Gazze'deki sivillerin çaresizlik içinde yaşadığını ve bölgeye giden erzakın "kasıtlı olarak engellendiğini" belirtti.

Norveç Mülteci Konseyi: Gazze'ye giden erzak kasıtlı olarak engelleniyor
[Fotograf: AA]

NRC'nin internet sitesinde, Gazze'yi ziyaret eden Genel Sekreter Egeland'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Egeland, Gazze sivil nüfusunun "yıkım, çaresizlik ve ümitsizlik" içinde yaşadığını, bölgede kıtlık tehdidinin arttığını ve milyonlarca kişinin açlık ve şiddetle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

"Gazze'deki çocukların yetersiz beslendiği gözle görülüyor, sokaklarda gıda ve yardım arıyorlar" ifadesini kullanan Egeland, bölgeye giderken yolda birçok yardım kamyonu gördüğünü ancak bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını belirtti.

Egeland, "İsrail'in giriş kısıtlamaları yüzünden Gazze'de siviller açlık ve susuzluktan hastalanıyor. Hayat kurtaran erzak kasıtlı olarak engelleniyor ve kadınlarla çocuklar bunun bedelini ödüyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze nüfusu için gıda ve erzak sağlamakla yükümlü olduğunu fakat bu konuda başarısız olduğunu belirten Egeland, İsrail'in, yoğun Gazze nüfusunun bulunduğu Refah'a olası saldırısının "çok fazla can kaybına yol açacağını" kaydetti.

Egeland, "devletlerin ateşkes konusunda ısrarlı davranması gerektiğini" vurguladı.

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