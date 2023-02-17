Bakanlığın, Norveç askeri istihbaratının topladığı bilgilerle hazırladığı Fokus 2023 adlı yıllık raporunda, Rusya'nın taktiksel nükleer silah kapasitesinin önemli bölümünün Kuzey Filosu'ndaki savaş gemilerinde kullanıldığı iddia edildi.

"Konvansiyonel savaş kapasitesi zayıflayan Rusya için nükleer silahların önemi ciddi şekilde arttı" ifadelerine yer verilen raporda, bu durumun NATO ülkeleri için göz ardı edilemeyecek bir tehdit oluşturduğu savunuldu.

Raporda, nükleer silahların Kuzey Filosu'ndaki denizaltılara ve su üstü deniz araçlarına yerleştirildiği öne sürüldü.

En son soğuk savaşta nükleer silahla göreve çıkıldı

Karargahı Murmansk Oblastı'ndaki Severomorsk'ta yer alan Kuzey Filosu'na ait gemilerin, en son Soğuk Savaş'ta nükleer silahlarla göreve çıktığına da dikkat çekildi.

Raporda, bunlara ek olarak Rus donanmasının elinde uydusavar silahlar, siber saldırı yazılımları ve denizaltı altyapılarına sabotaj düzenleyecek cihazlar yer aldığı da ileri sürüldü.

Norveç merkezli haber sitesi Barents Observer, 2017'deki haberinde, Kuzey Filosu'nun üslerinin yer aldığı Kola Körfezi'ndeki 5 farklı noktada, Rusya'ya ait nükleer silah depoları tespit edildiğini savunmuştu. Fokus raporunda bununla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'nin ekimde paylaştığı bilgilere göre Rus ordusunun elinde yaklaşık 2 bin adet taktiksel nükleer savaş başlığı bulunuyor.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği askeri operasyon emriyle başlayan çatışmalarla birlikte nükleer savaş endişeleri de yeniden gündeme gelmişti.

Putin, ekimde Şeytan 2 (Satan 2) adlı hipersonik nükleer füzenin yıl sonuna kadar denenmesi emrini de vermişti.

Batılı askeri kaynaklar, İngiltere'nin 6 dakika içinde yok edebilecek 208 tonluk füzenin, 15 ila 25 Şubat'ta denenebileceğini öne sürmüştü.