ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nikaragua’da 30,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jiquilillo sahilinin 78 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı olduğu bilgisi verilmedi.