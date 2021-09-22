Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nikaragua'da 6,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın Jiquilillo şehri yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nikaragua’da 30,7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Jiquilillo sahilinin 78 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Denizde meydana gelen depremde şu ana kadar can veya mal kaybı olduğu bilgisi verilmedi.
Etiketler: Deprem
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