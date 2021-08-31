Yahaya ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar, başkent Abuja'daki Kara Kuvvetleri Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Yahaya, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye'de düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021) çok faydalı geçtiğini, askeri makamlarla verimli görüşmeler yaptığını söyledi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma sanayii alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini belirten Yahaya, "Şu ana kadar Türkiye'den satın alıp kullandığımız Türk savunma sanayii ürünlerinden çok memnun kaldık ve yeni ürünlerin alınması için de çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Büyükelçi Bayraktar ise Türkiye'nin siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik ve askeri iş birliğine de önem verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin Nijerya ile savunma sanayii iş birliğini geliştirmeye verdiği öneme dikkati çeken Bayraktar, bu kapsamda iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği anlaşması imzalanmasının sağlam bir yasal zemin oluşturacağını vurguladı.