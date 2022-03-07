Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 12 ölü
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'nın Yobe eyaletinde otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Yobe Eyalet Koordinatörü Rotimi Adeleye, Yobe eyaletinin Potiskum-Bauchi kara yolunda yolcu otobüsü ile bir aracın çarpıştığını söyledi.
Kazada 12 kişinin yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazanın aşırı hızdan kaynaklanmış olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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