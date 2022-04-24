Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) Ifeanyi Nnaji, Rivers ve İmo eyaletlerine bağlı Abaezi bölgesindeki yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen felaketin ardından arama çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Nnaji, "Durum, tahmin ettiğimizden daha ciddi. Şimdiye kadar 109 kişinin cansız bedenine ulaştık. Çok sayıda ceset nehre düştü ve rafineride ölenler oldu." dedi.

"Facia ve ulusal bir felaket"

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede yaşanan olayı "facia ve ulusal bir felaket" olarak nitelendirdi.

Buhari, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve eyalet hükümeti ile halkına başsağlığı diledi.

Patlamada can ve mal kaybının sorumluluğunun doğrudan yasa dışı rafinerinin sponsorlarında olması gerektiğini belirten Buhari, "Hepsi yakalanıp adalete teslim edilmeli." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın güneyindeki Rivers ve İmo eyaletlerinde 22 Nisan gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.