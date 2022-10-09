Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde bir yolcu teknesi battı.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekibi sevk edildi.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, teknenin şiddetli yağış nedeniyle alabora olduğunu ve içinde 85 yolcunun bulunduğunu söyledi.

Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise kurtarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.