Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da sokağa çıkma yasağı
[Fotoğraf: AA]
Nijerya'nın Gombe eyaletinde devam eden etnik ve dini çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Gombe Eyalet Hükümet Sekreteri İbrahim Abubakar, yaptığı açıklamada, eyaletin Balanga bölgesinde iki etnik grup arasında devam eden şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.
Abubakar, "Nyuwar, Jessu, ve Yolde köylerinde yaşanan şiddet olayları sonucunda sokağa çıkma yasağı kararı alındı." dedi.
Kaduna eyaleti zaman zaman etnik ve dini çatışmalara sahne oluyor. Son olarak dün iki grup arasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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