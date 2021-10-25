Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırıda firar eden mahkumlardan 446'sı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nijerya'nın Oyo eyaletinde hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda firar eden 838 mahkumdan 446'sı yakalandı.
Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, basına yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de Abolongo bölgesindeki hapishaneden firar eden 838 mahkumdan 446'sının yakalandığını belirtti.
Saldırı sırasında 69 mahkumun kaçmayı reddettiğini aktaran Aregbesola, "Son sayıma göre, firarilerin 446'sı yakalandı, 392'si hala kayıp." dedi.
Aregbesola, bölge sakinlerine firari mahkumlara yardım etmeme çağrısında buldu.
Silahlı kişilerin, 22 Ekim gecesi düzenlediği saldırıda 2 hapishane görevlisi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
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