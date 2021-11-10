Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 7 polis hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 polis yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, görevden dönen polis Gusau-Magami-Dansadau, kara yolundaki Zonai köyünde silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda 7 polis hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Bölge, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, burayı güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
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