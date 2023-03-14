Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 22 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 22 kişi öldü.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde motosikletli silahlı kişiler saldırı düzenledi.
Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Katsina Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.
Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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