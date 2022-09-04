Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırı: 15 kişi kaçırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi kaçırıldı. Çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da motosikletli silahlı kişiler Katsina eyaletine bağlı Dutsen Reme bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda aralarında 2 hamile kadının bulunduğu 15 kişi kaçırıldı, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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