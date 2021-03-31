Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 00:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijerya'da silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda 15 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'da sivillere yönelik silahlı saldırılar devam ediyor. Kimliği belirsiz kişilerce 4 ayrı bölgede düzenlenen saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırılar, Nijerya'nın güneyindeki Ebonyi eyaletine bağlı bölgelerde gerçekleştirildi.
Kimliği belirsiz silahlı gruplar, baskınlar düzenleyerek sivilleri hedef aldı. Silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırıların düzenlendiği bölgelere güvenlik güçleri sevk edildi.
Nijerya'da iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi katledilmişti.
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