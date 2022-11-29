Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi kurtarıldı
[Temsili Fotoğraf: AA]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Kaso bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Aruwan, operasyonda silahlı çetelerce rehin alınan 9 kişinin kurtarıldığını, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Operasyonda 4 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Aruwan, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
Etiketler: Nijerya
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