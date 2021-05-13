Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 03:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da şebeke çöktü: Ülke karanlığa gömüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da elektrik şebekesinin çökmesi sebebiyle 10 saatten uzun süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Nijerya Elektrik İletim Şirketi Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah,yerel saat ile 11.01'de elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle tam sistem çökmesi yaşandığını açıkladı.
Mbah, şebekenin çökmesi sonucunda ülkenin çoğu bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.
Şebekenin yenilenmesinin yavaş yavaş ülkenin diğer bölgelerine doğru ilerlediğini belirten Mbah, voltaj düşüşünün nedenin de araştırıldığını aktardı.
Zaman zaman elektriklerde sorun yaşanan Nijerya'da, Aralık 2020'de şebekenin çökmesi sonucu ülke genelinde 40 dakika elektrikler kesilmişti.
Etiketler: Elektrik
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