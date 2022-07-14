Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa direktörü Yusuf Sani, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafin-Hausa bölgesinde iki gündür devam eden sağanakların sellere yol açtığını söyledi.

Sani, afette 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Sani, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Sani, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.