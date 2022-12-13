Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
[Fotograf: AA]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı.
Nijerya Sivil Havacılık Kurumu (NCAA) Genel Direktörü Musa Nuhu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin sona erdiğini belirtti.
Ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını kaydeden Nuhu, "Uçakta veya havaalanında yolcuların maske takması isteğe bağlıdır ancak tavsiye edilir." ifadesini kullandı.
Etiketler: Nijerya Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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