Nijerya Sivil Havacılık Kurumu (NCAA) Genel Direktörü Musa Nuhu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede uygulanan COVID-19 tedbirlerinin sona erdiğini belirtti.

Ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını kaydeden Nuhu, "Uçakta veya havaalanında yolcuların maske takması isteğe bağlıdır ancak tavsiye edilir." ifadesini kullandı.