Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kano alabora oldu: 8 ölü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yolcu taşıyan kanonun alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Buma köyündeki nehirde 21 yolcuyu taşıyan kano aşırı yük nedeniyle battı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.
Etiketler: Nijerya
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