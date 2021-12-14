Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 20 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, yaptığı açıklamada, eyaletin Kano-Jama'are kara yolunda kamyonla yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Abdullahi, kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu söyleyen Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Etiketler: Nijerya Trafik Kazası
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