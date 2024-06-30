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Dünya
AA 30.06.2024 15:36

Nijerya'da intihar saldırıları: 18 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Nijerya'da intihar saldırıları: 18 kişi öldü, 42 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Borno Genel Direktörü Barkindo Saidu, eyalete bağlı Marrarraban Gwoza bölgesinde intihar saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Saidu, saldırıda aralarında kadın, çocuk ve askerlerin de bulunduğu 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Saldırıda 42 kişinin yaralandığını kaydeden Saidu, bunlardan durumu ağır olan 19'unun Maiduguri'ye nakledildiğini bildirdi.

Öte yandan Saidu, Gwoza yakınlarındaki Pulka bölgesinde de intihar saldırısı düzenlendiğini ancak olayla ilgili henüz net bilginin olmadığını belirtti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Borno'daki terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın üyeleri, yoğun saldırılar düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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