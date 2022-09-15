Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor
[Temsili fotoğraf: AFP]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Çocuklardaki kanser vakalarının yüzde 80'i ise ölümle sonuçlanıyor.
Nijerya Kanserle Mücadele Federasyonu'nun (MCF) kurucusu ve Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) Nijerya Direktörü Dr. Zainab Shinkafi Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen "Çocukluk Kanseri"ne ilişkin programda konuştu.
Bagudu, ülkede her yıl yaklaşık 40 bin çocuğa farklı türde kanser teşhisi konulduğunu belirtti.
Ülkedeki kanser vakalarındaki artışın endişe verici olduğunun altını çizen Bagudu, çocuklardaki kanser vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin ölümle sonuçlandığını söyledi.
Bagudu, Nijerya'da çocukluk çağı kanseriyle mücadelenin yolunun farkındalık yaratma ve hükümetin bu alanda daha fazla doktor yetiştirmesinden geçtiğini vurguladı.
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