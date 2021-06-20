Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Kontagora bölgesinde ordu ile silahlı çete üyeleri arasında çatışma çıktı.

15 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Bir askerin yaşamını yitirdiği çatışmada, 15 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirilirken, çok sayıda çete üyesi de yaralı olarak kaçtı.

Çatışmanın ardından silahlı çetelere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.