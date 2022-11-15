Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Kaduna eyaletinin 3 bölgesinde silahlı çetelerin kamplarının tespit edilerek hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aruwan, çetelerin sığınaklarının da imha edildiğini kaydetti.

Aruwan, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı bazı kişilerin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.