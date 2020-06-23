Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19'un, başkent Abuja'nın yanı sıra 36 eyaletine yayıldığını belirtti.

Ihekweazu, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 675 artarak 20 bin 919'a yükseldiğini kaydetti.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 525'e çıktığını aktaran Ihekweazu, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 109 olduğunu söyledi.

Lagos 8 bin 864, başkent Abuja 1583, Kano 1190, Oyo 988, Rivers 930 ve Edo 797 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 318 bini geçti

Afrika genelinde COVID-19 vaka sayısı 318 bini aştı, 8 bin 371 kişi hayatını kaybetti.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.