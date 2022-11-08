Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da çetelerin rehin aldığı kız öğrenciler 7 ay sonra kurtarıldı
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 5 kız öğrencinin 7 ay sonra kurtarıldığı öğrenildi.
Zamfara Eyaleti Basın Sözcü Zailani Bappa, güvenlik güçlerinin eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.
Bappa, operasyonda 7 ay önce silahlı çetelerin rehin aldığı 5 kız öğrencinin kurtarıldığını açıkladı.
Kurtarılan kız öğrencilerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Öğrenciler daha sonra ailelerine teslim edilecek.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Eyalet hükümeti, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.
Etiketler: Nijerya
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