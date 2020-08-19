Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da Boko Haram'a operasyon: 20 ölü
[Grafik: TRT Haber]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.
Operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Enenche, birçoğunun da yaralı kaçtığı bilgisini paylaştı.
Enenche, örgüte ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini, örgütün sığınak ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini bildirdi.
Öte yandan Boko Haram'ın Borno eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlediği saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.
Etiketler: Boko Haram örgütüSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:58
Son Haberler
- 15:17
- 15:06
- 15:03
- 14:40
- 14:39
Sıradaki Haber
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Anayasa değişikliği çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz